Идеи Трампа для мира – не рецепт успеха, проблема в позиции России, считает Климкин

Павел Климкин (Скриншот из видео LIGA.net)

Нынешние предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинской войны не приведут к успеху, но приемлемому урегулированию мешает позиция Москвы. Такое мнение высказал Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019) и аналитик, в новом выпуске "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.

"Трамп сейчас исходит из того, что какие-то территориальные разруливания и отказ [Украины] от НАТО, плюс какие-то минимальные гарантии "так, чтобы было", – вот это и есть рецепт успеха. Но, как мы с вами понимаем, это никакой не рецепт. Есть люди в администрации Трампа, которые также понимают, что это никакой не рецепт, и тем более – не рецепт на будущее", – заявил эксперт.

По мнению аналитика, руководитель Штатов должен "очень просто" сказать российскому диктатору Владимиру Путину: "Ты должен оставить Украину в покое. И мы можем дать Украине подтверждения (по безопасности, любые другие), что она остается в покое и развивается так, как она хочет". Даже если принимаются какие-то требования, которые украинцам не нравятся, добавил Климкин.

В то же время он отметил: пока что Украина "бесконечно далека" от такого урегулирования из-за позиции России.

"Чтобы не происходило, и Путин, и российское население, и российские элиты будут работать на уничтожение Украины. Любым путем: дестабилизация, "перезагрузка", захват – всем", – акцентировал экс-министр.

По словам Климкина, вся логика, заложенная у россиян сейчас, – это "а давайте восстановим какое-то мифическое единство" (так называемый "единый народ" и т.д.).

