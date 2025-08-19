Украина должна играть в игру Трампа, без США – никак, считает Климкин

Руководитель Штатов будет "отчаянно искать виновных", если у него что-то не получится в мирном процессе, считает экс-министр

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Президент США Дональд Трамп во время мирного урегулирования российско-украинской войны ведет многоуровневую геополитическую игру, в которой Украина также должна принимать участие. Такое мнение выразил Павел Климкин, министр иностранных дел (2014–2019) и аналитик, в новом выпуске "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.

"Он считает, что все должны пойти на уступки, которые он, Трамп, считает целесообразными для всех сторон. Кто-то соглашается, кто-то не соглашается. Но есть динамика процесса: она может взорваться, может сколлапсировать, но "лед тронулся" для Трампа. Трамп чувствует запах победы", – заявил эксперт.

По его словам, если у Трампа что-то не получится в мирном урегулировании, то он будет "отчаянно искать виновных".

"Поскольку для него это на самом деле сейчас вопрос, по которому его будут уважать не только те, кто смотрит за ним, а и внутренние круги, и он сам. То есть это фундаментальный вопрос... он, собственно, посвящает значительную часть своего времени этой истории, он играется геополитически. Вы же прекрасно понимаете, что повесить 50% пошлин на Индию – Трамп же прекрасно понимает, кто купит нефть, которая дальше пойдет из России. То есть перераспределение, потоки, как работает нефтяной рынок, он также прекрасно знает. Так что это многоуровневая игра", – пояснил Климкин.

Аналитик отметил, что Украине "можно и нужно" играть в эту же игру, и это придется делать, поскольку Киев не может обойтись без американской поддержки в нынешней ситуации.

Полный выпуск можно посмотреть по ссылке в начале новости или ниже: