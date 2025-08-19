Трамп считает, что Зеленский "должен проявить гибкость"
Президент США Дональд Трамп ожидает от украинского коллеги Владимира Зеленского большей гибкости во время переговоров по урегулированию войны России против Украины. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News.
Американский президент заявил, что у него хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, с которым он накануне имел телефонный разговор.
"Но это важно только в том случае, если мы что-то сделаем. Иначе мне плевать на отношения. У меня с ним хорошие отношения, но я хочу, чтобы все было сделано", – добавил Трамп.
Он отметил, что война России против Украины самая сложная из тех, которые ему удалось урегулировать.
"Поэтому я надеюсь, что президент Путин будет хорошо себя вести. А если нет, ситуация будет тяжелая. И я надеюсь, что президент Зеленский сделает то, что должен. Да, он должен проявить гибкость", – акцентировал президент Штатов.
- 18 августа Трамп встретился с Зеленским и лидерами Европы в Белом доме. Об этом и других событиях читайте в хронике LIGA.net о ходе переговоров.
- В тот же день президент Штатов заявил, что начал готовить встречу Зеленского с Путиным.
