Трамп считает, что Зеленский "должен проявить гибкость"

Президент США выразил надежду, что диктатор РФ "будет хорошо себя вести"

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Президент США Дональд Трамп ожидает от украинского коллеги Владимира Зеленского большей гибкости во время переговоров по урегулированию войны России против Украины. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News.

Американский президент заявил, что у него хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, с которым он накануне имел телефонный разговор.

Читайте также Перепрошить Трампа. Чего Зеленский и Европа достигли в Вашингтоне

"Но это важно только в том случае, если мы что-то сделаем. Иначе мне плевать на отношения. У меня с ним хорошие отношения, но я хочу, чтобы все было сделано", – добавил Трамп.

Он отметил, что война России против Украины самая сложная из тех, которые ему удалось урегулировать.

"Поэтому я надеюсь, что президент Путин будет хорошо себя вести. А если нет, ситуация будет тяжелая. И я надеюсь, что президент Зеленский сделает то, что должен. Да, он должен проявить гибкость", – акцентировал президент Штатов.

18 августа Трамп встретился с Зеленским и лидерами Европы в Белом доме. Об этом и других событиях читайте в хронике LIGA .net о ходе переговоров.

о ходе переговоров. В тот же день президент Штатов заявил, что начал готовить встречу Зеленского с Путиным.