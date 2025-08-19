Трамп считает, что Зеленский "должен проявить гибкость"
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Президент США Дональд Трамп ожидает от украинского коллеги Владимира Зеленского большей гибкости во время переговоров по урегулированию войны России против Украины. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News.

Американский президент заявил, что у него хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, с которым он накануне имел телефонный разговор.

"Но это важно только в том случае, если мы что-то сделаем. Иначе мне плевать на отношения. У меня с ним хорошие отношения, но я хочу, чтобы все было сделано", – добавил Трамп.

Он отметил, что война России против Украины самая сложная из тех, которые ему удалось урегулировать.

"Поэтому я надеюсь, что президент Путин будет хорошо себя вести. А если нет, ситуация будет тяжелая. И я надеюсь, что президент Зеленский сделает то, что должен. Да, он должен проявить гибкость", – акцентировал президент Штатов.

