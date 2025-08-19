Трамп вважає, що Зеленський "має проявити гнучкість"
Президент США Дональд Трамп очікує від українського колеги Володимира Зеленського більшої гнучкості під час переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України. Таку думку він висловив у інтерв’ю телеканалу Fox News.
Американський президент заявив, що у нього хороші стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, з яким він напередодні мав телефонну розмову.
"Але це важливо лише в тому випадку, якщо ми щось зробимо. Інакше мені начхати на стосунки. У мене з ним добрі стосунки, але я хочу, щоб усе було зроблено", – додав Трамп.
Він наголосив, що війна Росії проти України найскладніша з-поміж тих, які йому вдалося врегулювати.
"Тому я сподіваюся, що президент Путін добре поводитиметься. А якщо ні, ситуація буде важка. І я сподіваюся, що президент Зеленський зробить те, що має. Так, він має проявити гнучкість", – акцентував президент Штатів.
- 18 серпня Трамп зустрівся з Зеленським та лідерами Європи у Білому домі. Про цю й інші події читайте у хроніці LIGA.net про перебіг перемовин.
- Того самого дня президент Штатів заявив, що почав готувати зустріч Зеленського з Путіним.
