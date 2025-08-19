Трамп вважає, що Зеленський "має проявити гнучкість"

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Президент США Дональд Трамп очікує від українського колеги Володимира Зеленського більшої гнучкості під час переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України. Таку думку він висловив у інтерв’ю телеканалу Fox News.

Американський президент заявив, що у нього хороші стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, з яким він напередодні мав телефонну розмову.

Читайте також Перепрошити Трампа. Чого Зеленський і Європа досягли у Вашингтоні

"Але це важливо лише в тому випадку, якщо ми щось зробимо. Інакше мені начхати на стосунки. У мене з ним добрі стосунки, але я хочу, щоб усе було зроблено", – додав Трамп.

Він наголосив, що війна Росії проти України найскладніша з-поміж тих, які йому вдалося врегулювати.

"Тому я сподіваюся, що президент Путін добре поводитиметься. А якщо ні, ситуація буде важка. І я сподіваюся, що президент Зеленський зробить те, що має. Так, він має проявити гнучкість", – акцентував президент Штатів.

18 серпня Трамп зустрівся з Зеленським та лідерами Європи у Білому домі. Про цю й інші події читайте у хроніці LIGA.net про перебіг перемовин.

про перебіг перемовин. Того самого дня президент Штатів заявив, що почав готувати зустріч Зеленського з Путіним.