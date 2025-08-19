Україна має грати у гру Трампа, без США – ніяк, вважає Клімкін

Керівник Штатів буде "відчайдушно шукати винних", якщо у нього щось не вийде у мирному процесі, вважає ексміністр

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Президент США Дональд Трамп під час мирного врегулювання російсько-української війни веде багаторівневу геополітичну гру, в якій Україна також має брати участь. Таку думку висловив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014–2019) та аналітик, у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

"Він вважає, що всі мають піти на поступки, які він, Трамп, вважає доцільними для всіх сторін. Хтось погоджується, хтось не погоджується. Але є динаміка процесу: вона може вибухнути, може сколапсувати, але "крига скресла" для Трампа. Трамп відчуває запах перемоги", – заявив експерт.

За його словами, якщо у Трампа щось не вийде у мирному врегулюванні, то він "відчайдушно шукатиме винних".

"Оскільки для нього це насправді зараз питання, за яким його поважатимуть не тільки ті, хто дивиться за ним, а й внутрішні кола, і він сам. Тобто це фундаментальне питання... він, власне, присвячує значну частину свого часу цій історії, він грається геополітично. Ви ж прекрасно розумієте, що повісити 50% мит на Індію – Трамп же прекрасно розуміє, хто купить нафту, яка далі піде з Росії. Тобто перерозподіл, потоки, як працює нафтовий ринок, він також прекрасно знає. Так що це багаторівнева гра", – пояснив Клімкін.

Аналітик зазначив, що Україні "можна і потрібно" грати у цю ж гру, й це доведеться робити, оскільки Київ не може обійтися без американської підтримки у нинішній ситуації.

