Ідеї Трампа для миру – не рецепт успіху, проблема у позиції Росії, вважає Клімкін

Нинішні пропозиції президента США Дональда Трампа із врегулювання російсько-української війни не приведуть до успіху, але прийнятному врегулюванню заважає позиція Москви. Таку думку висловив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019) та аналітик, у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

"Трамп зараз виходить з того, що якісь територіальні розрулювання і відмова [України] від НАТО, плюс якісь мінімальні гарантії "так, щоб було", – ось це і є рецепт успіху. Але, як ми з вами розуміємо, це зовсім не рецепт. Є люди в адміністрації Трампа, які також розуміють, що це зовсім не рецепт, і тим більше – не рецепт на майбутнє", – заявив експерт.

На думку аналітика, керівник Штатів має "дуже просто" сказати російському диктатору Володимиру Путіну: "Ти маєш дати Україні спокій. І ми можемо дати Україні підтвердження (безпекові, будь-які інші), що вона залишається в спокої та розвивається так, як вона хоче". Навіть якщо приймаються якісь вимоги, які українцям не подобаються, додав Клімкін.

Водночас він зауважив: поки що Україна "нескінченно далека" від такого врегулювання через позицію Росії.

"Хай би що відбувалося, і Путін, і російське населення, і російські еліти працюватимуть на знищення України. Будь-яким шляхом: дестабілізація, "перезавантаження", захоплення – всім", – акцентував ексміністр.

За словами Клімкіна, вся логіка, закладена у росіян зараз, – це "а поновімо якусь міфічну єдність" (так званий єдиний народ тощо).

