Идейный "экономист Путина" Белоусов попытается упорядочить минобороны РФ – вот его карьера

В российском государственном управлении чиновник еще с 1999 года

Владимир Путин и Андрей Белоусов (Фото:ресурс оккупантов)

Будущий министр обороны РФ Андрей Белоусов за годы в российской власти занимал должности, связанные с экономикой. Теперь идейный "экономист Путина" будет пытаться упорядочить военное ведомство страны-агрессора. Его путь во власти РФ описан в обзоре от LIGA.net: Идейный экономист Путина. Кто такой Белоусов и как он стал новым "министром войны" России.

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У Белоусова нет военного опыта, но в Кремле объясняют желанием "открыть министерство для инноваций" решение Путина назначить главой минобороны гражданского.

Ранее Белоусов был вице-премьером, специализировался на экономике – продолжил дело отца, советского экономиста и профессора. Чиновник получил соответствующее образование по экономической специальности – окончил Московский государственный институт.

В российском государственном управлении Белоусов еще с 1999 года – тогда он вошел в коллегию министерства экономики РФ, предоставлял консультации премьер-министрам, а у нескольких из них был советником.

С 2000 по 2006 год чиновник занимал должность гендиректора центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования – именно это ведомство делает экономические прогнозы для Кремля и анализирует ситуацию в стране.

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После этого Белоусов пришел в российское правительство: сначала был заместителем министра экономического развития и торговли Германа Грефа, а после этого Путин назначил его директором департамента экономики и финансов.

В дальнейшем его карьера пошла вверх: с 2012-го по 2013-й был министром экономического развития, а после этого семь лет до 2020-го занимал должность помощника Путина по экономическим вопросам. В том же году его назначили вице-премьером.

Среди прочего, Белоусов был одним из авторов указа Путина от 2018 года, предписывавшего правительству "сделать Россию пятой экономикой в мире" – для этого якобы нужно было провести "модернизацию всей страны".

Хотя России и не удалось этого сделать, однако теперь идейный "экономист Путина" постарается упорядочить минобороны РФ.

23 апреля заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов был задержан по подозрению в коррупции, в украинской военной разведке сообщили, что это был результат их действий. Связано ли событие с кадровыми ротациями в России – неизвестно.

Вчера российский диктатор внес кандидатуру Белоусова на должность главы Минобороны РФ. В то же время бывший министр Сергей Шойгу станет секретарем Совета безопасности России.

Подробнее о Белоусове читайте в обзоре LIGA.net.

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