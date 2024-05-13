Ідейний "економіст Путіна" Білоусов спробує впорядкувати міноборони РФ – історія його кар'єри

У російському державному управлінні чиновник ще з 1999 року

Володимир Путін і Андрій Бєлоусов (Фото:ресурс окупантів)

Майбутній міністр оборони РФ Андрій Білоусов впродовж років у російській владі обіймав посади, пов'язані з економікою. Тепер ідейний "економіст Путіна" буде намагатися впорядкувати військове відомство країни-агресора. Його шлях у владі РФ описано в огляді від LIGA.net: Ідейний економіст Путіна. Хто такий Бєлоусов і як він став новим "міністром війни" Росії.

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Бєлоусов немає військового досвіду, але у Кремлі пояснюють бажанням "відкрити міністерство для інновацій" рішення Путіна призначити головою міноборони цивільного.

Раніше Бєлоусов був віцепрем'єром, спеціалізувався на економіці – продовжив справу батька, радянського економіста та професора. Посадовець здобув відповідну освіту за економічним фахом – закінчив Московський державний інститут.

У російському державному управлінні Бєлоусов ще з 1999 року – тоді він увійшов до колегії міністерства економіки РФ, надавав консультації прем'єр-міністрам, а у декількох з них був радником.

З 2000 по 2006 рік чиновник обіймав посаду гендиректора центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування – саме це відомство робить економічні прогнози для Кремля та аналізує ситуацію у країні.

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Після цього Бєлоусов прийшов у російський уряд: спочатку був заступником міністра економічного розвитку і торгівлі Германа Грефа, а після цього Путін призначив його директором департаменту економіки й фінансів.

Надалі його кар'єра пішла вгору: з 2012-го по 2013-й був міністром економічного розвитку, а після цього сім років до 2020-го обіймав посаду помічника Путіна з економічних питань. Того ж року його призначили віцепрем'єром.

Серед іншого, Бєлоусов був одним з авторів указу Путіна від 2018 року, котрий наказував уряду "зробити Росію п'ятою економікою у світі" – для цього буцімто потрібно було провести "модернізацію всієї країни".

Хоча Росії й не вдалося цього зробити, проте тепер ідейний "економіст Путіна" намагатиметься впорядкувати міноборони РФ.

23 квітня заступника голови Міноборони РФ Тимура Іванова було затримано за підозрою в корупції, в українській воєнній розвідці повідомили, що це був результат їх дій. Чи пов'язана подія з кадровими ротаціями в Росії – невідомо.

Учора російський диктатор вніс кандидатуру Бєлоусова на посаду голови Міноборони РФ. Натомість колишній міністр Сергій Шойгу стане секретарем Ради безпеки Росії.

Детальніше про Білоусова читайте в огляді LIGA.net.

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