Игнат объяснил, почему ВСУ стали писать о ракетах: Telegram-каналы могли вскрывать ПВО

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что военные стали публиковать данные о пусках ракет россиян, так как мониторинговые каналы могли вскрывать слабые места противовоздушной обороны Украины. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, мониторинговые каналы часто писали не только о направлении движения, но и о местоположении конкретной ракеты, где она появилась и исчезла с радаров — это может вскрывать слабые места украинской ПВО.

"Будем сообщать, если есть информация о пусках ракет, приблизительном времени подлета и направлении. Все зависит от маршрута ракет, которые установил противник. Маршруты будут публиковаться, но без детализации", — сказал Игнат.

Он отметил, что при пуске баллистических ракет такой "роскоши" не будет, так как они летят считанные минуты.

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