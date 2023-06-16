Ігнат пояснив, чому ЗСУ почали писати про пуски ракет: Telegram-канали могли розкривати ППО

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що військові почали публікувати дані про пуски ракет росіян, оскільки моніторингові канали могли розкривати слабкі місця протиповітряної оборони України. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, моніторингові канали часто писали не лише про напрямок руху, а й про місцеперебування конкретної ракети, де вона з'явилася і зникла з радарів — це може розкривати слабкі місця української ППО.



"Повідомлятимемо, якщо є інформація про пуски ракет, приблизний час підльоту і напрямок. Все залежить від маршруту ракет, які встановив противник. Маршрути будуть публікуватися, але без деталізації", — сказав Ігнат.



Він зазначив, що під час пуску балістичних ракет такої "розкоші" не буде, оскільки вони летять лічені хвилини.

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