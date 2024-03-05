Игнат: ПВО не может сбивать все дроны и ракеты в Одессе из-за ее специфики расположения

Расположение ПВО в Одесском регионе построено так, что не всегда удается перехватывать и беспилотники, и ракеты на подступах к самому городу

Одесса после удара РФ в ночь на 2 марта (Фото: Олег Кипер)

Из-за специфики географического расположения Одессы противовоздушной обороне не всегда удается перехватить российские ракеты и дроны. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"К сожалению, не удается уничтожать все беспилотники, которыми атакует Россия с юга. В частности, с оккупированного Крыма, а также из Приморско-Ахтарска наносят удары. На этот раз Балаклава, именно оттуда были запущены беспилотники", – сказал он.

Игнат объяснил, что Одесса – густонаселенный город с большими домами и инфраструктурой, расположенный на побережье Черного моря. Из-за этого ПВО тяжело работать.

"Расположение противовоздушной обороны именно в Одесском регионе построено так, что не всегда удается перехватывать и беспилотники, и ракеты на подступах к самому городу. Это вызвано его географическим расположением", – заявил спикер Воздушных сил.

В ночь на 5 марта Россия вновь атаковала Одессу, повреждено здание санатория, не работающего с начала большой войны. Об этом утром заявил начальник ОВА Олег Кипер.

Фото: ГСЧС

В Одессе в ночь на 2 марта 2024 года россияне разрушили целый подъезд жилого дома. Погибли 12 человек, среди которых пятеро детей. Видео последствий – здесь.

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар по Одессе – это еще один пример потерь, к которым приводит затягивание поставок оружия для Украины.

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