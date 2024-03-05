Ігнат: ППО не може збивати всі дрони та ракети в Одесі через специфіку розташування міста

Розташування ППО в Одеському регіоні побудовано так, що не завжди вдається перехоплювати і безпілотники, і ракети на підступах до самого міста

Одеса після удару РФ в ніч проти 2 березня (Фото: Олег Кіпер)

Через специфіку географічного розташування Одеси протиповітряній обороні не завжди вдається перехопити російські ракети та дрони. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"На жаль, не вдається нищити усі безпілотники, якими атакує Росія з півдня. Зокрема, з окупованого Криму, а також із Приморсько-Ахтарська завдають ударів. Цього разу Балаклава, саме звідти були запущені безпілотники", – сказав він.

Ігнат пояснив, що Одеса – густонаселене місто з великими будинками та інфраструктурою, що розташоване на узбережжі Чорного моря. Через це ППО складно працювати.

"Розташування протиповітряної оборони саме в Одеському регіоні побудовано так, що не завжди вдається перехоплювати і безпілотники, і ракети на підступах до самого міста. Це спричинено його географічним розташуванням", – заявив речник Повітряних сил.

В ніч проти 5 березня Росія знов атакувала Одесу, пошкоджено будівлі санаторію, який не працює від початку великої війни. Про це вранці заявив начальник ОВА Олег Кіпер.

Фото: ДСНС

В Одесі в ніч проти 2 березня 2024 року росіяни зруйнували цілий під'їзд житлового будинку. Загинуло 12 людей, серед яких п'ятеро дітей. Відео наслідків – тут.

Президент Володимир Зеленський заявив, що удар по Одесі – це ще один приклад втрат, до яких призводить затягування постачання зброї для України.

Читайте також: Росія атакувала Україну "шахедами", під ударом знову була Одеса. ППО збила 18 дронів