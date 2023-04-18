"Иначе партизанщина". Резников и заместитель Залужного: Артиллерия 155 мм изменила войну

Министр обороны Алексей Резников и заместитель главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Евгений Мойсюк заявили, что западная артиллерия изменила войну. Об этом они сообщили в эфире национального телемарафона.

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По словам министра, если бы союзники не предоставили Украине артиллерию калибра 155 мм, то летом 2022 года война бы стала партизанской и украинцы сражались бы стрелковым оружием.

"Артиллерийские боеприпасы уже бы закончились. Партнеры пытались нам помогать, находить в других странах. С марта я говорил, что нужно немедленно принимать решение об учебных курсах для наших артиллеристов на орудиях 155 мм, так как мы понимали, что нам их дадут", — заявил Резников.

Он отметил, что на первой встрече в формате "Рамштайн" в мае 2022 года глава Пентагона Ллойд Остин и главный генерал США Марк Милли "были заряжены на победу Украины".

"Тогда мы даже не представляли, какой мы будем иметь прогресс в получении вооружений. Первые две установки HIMARS мы получили с 24 ракетами, это было сознательно, чтобы проверить, правильно ли мы будем выбирать цели", — подчеркнул глава ведомства.

Мойсюк заявил, что артиллерия 155 мм "изменила игру".

"Первый Рамштайн произошел, так как в первый месяц мы устояли, это было главное. Они поняли, что украинцы будут сражаться, не оправдались призрачные прогнозы россиян и некоторых западных экспертов. Они увидели, что мы бьемся", — сказал генерал.

Рамштайн-11 состоится 21 апреля, Украина рассчитывает, что там примут основательные решения, которые будут отвечать "амбициозным перспективам" украинских сил на поле боя.

13 апреля секретарь СНБО Данилов отметил, что Украина ждет помощи, которая была обещана и продекларирована партнерами, но, "к большому сожалению, еще не все откликнулись". По словам Данилова, поставки оружия продолжаются, но есть определенные задержки по тем или иным вопросам.

На Ставке участники заседания проанализировали перспективы наращивания собственного производства ракет и боеприпасов.

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Дмитро Гриниченко

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