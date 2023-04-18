"Иначе партизанщина". Резников и заместитель Залужного: Артиллерия 155 мм изменила войну
Министр обороны Алексей Резников и заместитель главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Евгений Мойсюк заявили, что западная артиллерия изменила войну. Об этом они сообщили в эфире национального телемарафона.
"Артиллерийские боеприпасы уже бы закончились. Партнеры пытались нам помогать, находить в других странах. С марта я говорил, что нужно немедленно принимать решение об учебных курсах для наших артиллеристов на орудиях 155 мм, так как мы понимали, что нам их дадут", — заявил Резников.
Он отметил, что на первой встрече в формате "Рамштайн" в мае 2022 года глава Пентагона Ллойд Остин и главный генерал США Марк Милли "были заряжены на победу Украины".
"Тогда мы даже не представляли, какой мы будем иметь прогресс в получении вооружений. Первые две установки HIMARS мы получили с 24 ракетами, это было сознательно, чтобы проверить, правильно ли мы будем выбирать цели", — подчеркнул глава ведомства.
Мойсюк заявил, что артиллерия 155 мм "изменила игру".
"Первый Рамштайн произошел, так как в первый месяц мы устояли, это было главное. Они поняли, что украинцы будут сражаться, не оправдались призрачные прогнозы россиян и некоторых западных экспертов. Они увидели, что мы бьемся", — сказал генерал.
- Рамштайн-11 состоится 21 апреля, Украина рассчитывает, что там примут основательные решения, которые будут отвечать "амбициозным перспективам" украинских сил на поле боя.
- 13 апреля секретарь СНБО Данилов отметил, что Украина ждет помощи, которая была обещана и продекларирована партнерами, но, "к большому сожалению, еще не все откликнулись". По словам Данилова, поставки оружия продолжаются, но есть определенные задержки по тем или иным вопросам.
- На Ставке участники заседания проанализировали перспективы наращивания собственного производства ракет и боеприпасов.
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