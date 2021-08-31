Инициатив по внесению формулы Штайнмайера в законы нет – Разумков

В Украине на сегодня нет инициатив по внедрению формулы Штайнмайера в законодательство. Об этом во время брифинга у Верховной Рады заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Что касается вопроса формулы Штайнмайера, сегодня нет предложений по смене законодательства, в которых она была бы отражена", – заявил Разумков.

Спикер Рады подчеркнул, что минские соглашения содержат четкий алгоритм действий, и первым предполагается прекращение огня. Он упомянул потери на фронте в последние дни и подчеркнул, что сначала должен быть выполнен первый пункт, после чего можно вернуться к остальным.

СПРАВКА. Формула Штайнмайера – это предложенный в 2016 году тогдашним министром иностранных дел Германии . Формула Штайнмайера – это предложенный в 2016 году тогдашним министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером вариант реализации минских соглашений, главным пунктом которого является предоставление Донбассу "особого статуса через честные, демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ".

В октябре 2019 года Украина согласилась с формулой Штайнмайера.

В июле 2021 года канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила об имплементации формулы Штайнмайера в законодательство Украины.

Денис Юдин

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