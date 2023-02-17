Инспекторы США хотят отправить в Украину постоянных представителей по контролю за помощью

Американских инспекторов по надзору над использованием военной помощи США хотят направить в Украину, чтобы получать полную картину и усилить мониторинг по мере расширения масштабов американской помощи. Об этом заявили генеральные инспекторы из Пентагона, Государственного департамента и Агентства США по международному развитию в совместном интервью The Wall Street Journal.

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Желание отправить инспекторов в Украину появилось у руководителей групп мониторинга после того, как они побывали в Киеве.

Как отмечается, ранее задачи по надзору выполнялись дистанционно, с использованием 177 аудиторов и следователей, базирующихся в Вашингтоне, Польше и Германии.

Руководство аудиторов считает, что всесторонний надзор невозможно осуществлять дистанционно, поэтому будет настаивать на отправке части персонала в Украину.

"Для действительно всестороннего и надежного надзора это невозможно сделать дистанционно", – сказала Николь Ангарелла, исполняющая обязанности заместителя генерального инспектора USAID.

Инспекторы подчеркнули, что до сих пор они не получали сообщений о крупных мошенничествах или незаконных действиях, связанных с помощью США Украине.

Но они также признали, что размер американского пакета помощи и скорость, с которой он был выделен Конгрессом, создают проблемы для контроллеров.

Обычно инспекторы работают в фоновом режиме, публикуя отчеты спустя месяцы или годы после того, как средства федерального правительства были потрачены. Но масштабы помощи Украине изменили ситуацию.

Республиканцы настаивают на отчетности в вопросах военной помощи Украине.

Наталія Медведєва

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