Институт экспертиз: РФ расхваливала, но "Циркон" не отвечает заявленным характеристикам

В КНИИСЭ заявили, что ракета, которую в РФ называют "убийцей авианосцев", над Киевом была поражена дважды, и своей цели она не достигла

Обломки ракеты "Циркон" (Скриншот с видео)

Гиперзвуковая ракета "Циркон", запущенная оккупантами по Украине 7 февраля, не соответствует заявленным Россией характеристикам, так как она была поражена украинской противовоздушной обороной и не выполнила своей задачи. Об этом в эфире телемарафона рассказал заведующий лабораторией военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Андрей Кульчицкий.

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"Выполняя работы по экспертному исследованию указанных обломков, которые нам достались с места сбития ракеты, мы определили, что это новейшая российская ракета, якобы не имеющая аналогов в мире, типа 3М22 "Циркон", которую они называют "убийцей авианосцев", хвалили и расхваливали", – сказал Кульчицкий.

По его словам, "Циркон" был поражен над Киевом ракетой противовоздушной обороны. Ракета россиян сменила курс и упала, не достигнув той цели, по которой оккупанты ее запускали.

Он отметил, что 7 февраля было два поражения "Циркона" и два места падения обломков – их продолжают исследовать.

Кульчицкий отметил, что уже можно утверждать, что заявленные россиянами тактико-технические характеристики "Циркона" не соответствуют действительности, потому что, несмотря на высокую скорость, ракета была поражена на пути к своей цели и не достигла места назначения.

"Задачу, возложенную на боевую ракету, она не выполнила", – сказал заведующий лабораторией КНИИСЭ.