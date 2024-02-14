США про російську ракету "Циркон": Якщо опис правильний – може пройти систему ППО Patriot – NYT

У NYT наголосили, що якщо опис гіперзвукової ракети точний, то "Циркон" може стати однією з найшвидших ракет у світі

Уламок, ймовірно, ракети 3М22 "Циркон", знайдений на місці удару по Києву 7 лютого (Фото: відкриті джерела)

США поки не підтверджують, що Росія могла використати протикорабельну гіперзвукову крилату ракету 3М22 "Циркон" під час удару по Києву 7 лютого. Проте якщо опис ракети точний – "Циркон" може стати однією з найшвидших ракет у світі. Про це повідомили журналісти The New York Times із посиланням на слова американських чиновників, які говорили на умовах анонімності.

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Співрозмовники видання заявили, що оцінюють заяву експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) щодо використання Росією ракети "Циркон" 7 лютого, але не можуть підтвердити це.

NYT повідомило, що за останній рік протиповітряна оборона України показала себе ефективно, але останніми місяцями РФ почала здійснювати складніші обстріли з використанням різних типів ракет та ударних дронів.

Якщо попередній опис Росією можливостей ракети виявиться правильним, зазначили експерти виданню, вона зможе уникнути потужного протиракетного захисту, такого як розроблена США система Patriot, яку Україна використовувала для збиття інших російських гіперзвукових і крилатих ракет.

Автори видання додають, що якщо опис ракети точний, то "Циркон" може стати однією з найшвидших ракет у світі.

Науковий співробітник і експерт з морської сили в Королівському інституті об’єднаних служб (Британія) Сідхарт Каушал зазначив, що ракета була випробувана у 2015 році, а у 2022-му росіяни заявили про її готовність. Він наголосив, що "використання "Циркону" стало б новим кроком у повітряній кампанії Росії проти української військової та цивільної інфраструктури".

За словами експерта, ракета була випробувана на двох військових кораблях — фрегаті типу "Адмірал Горшков" і підводному човні типу "Ясень", але зараз ці військові кораблі не знаходяться у Чорному морі.

"Було б незвично, щоб ракета була вперше випущена в бою з судна, з якого її раніше ніколи не тестували", – додав Каушал.

Схематична будова ракети 3М22 "Циркон" та виявлені уламки (Фото: скриншот з відео)

З самого ранку 7 лютого Росія завдавала масованої ракетно-дронової атаки по Україні. ДСНС повідомила, що у багатоповерхівці в Голосіївському районі з-під завалів деблоковано тіло четвертої загиблої людини. 19 осіб отримали травми, евакуйовано 60 мешканців будинку, постраждалим надавали допомогу медики та психологи ДСНС, пише відомство.

Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці були пошкоджені дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

Під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні російські загарбники поцілили по Миколаєву: унаслідок цього загинула людина, є постраждалі, також є руйнування.

Унаслідок масованої російської атаки у Києві загинули троє осіб, понад 10 постраждали у Голосіївському та Дніпровському районах.

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