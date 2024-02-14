США о ракете "Циркон": Если описание правильное – может пройти систему ПВО Patriot – NYT

В NYT отметили, что если описание гиперзвуковой ракеты точное, то "Циркон" может стать одной из самых быстрых ракет в мире

Обломок, вероятно, ракеты 3М22 "Циркон", найден на месте удара по Киеву 7 февраля (Фото: открытые источники)

США пока не подтверждают, что Россия могла использовать противокорабельную гиперзвуковую крылатую ракету 3М22 "Циркон" при ударе по Киеву 7 февраля. Впрочем, если описание ракеты точное – "Циркон" может стать одной из самых быстрых ракет в мире. Об этом сообщили журналисты The New York Times со ссылкой на слова американских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

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Собеседники издания заявили, что оценивают заявление экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) об использовании Россией ракеты "Циркон" 7 февраля, но не могут подтвердить это.

NYT сообщило, что за последний год противовоздушная оборона Украины показала себя эффективно, но в последние месяцы РФ начала осуществлять более сложные обстрелы с использованием различных типов ракет и ударных дронов.

Если предварительное описание Россией возможностей ракеты окажется правильным, отметили эксперты изданию, она сможет избежать мощной противоракетной защиты, такой как разработанная США система Patriot, которую Украина использовала для сбивания других российских гиперзвуковых и крылатых ракет.

Авторы издания добавляют, что если описание ракеты точное, то "Циркон" может стать одной из самых быстрых ракет в мире.

Научный сотрудник и эксперт по морской силе в Королевском институте объединенных служб (Великобритания) Сидхарт Каушал отметил, что ракета была испытана в 2015 году, а в 2022-м россияне заявили о ее готовности. Он отметил, что "использование "Циркона" стало бы новым шагом в воздушной кампании России против украинской военной и гражданской инфраструктуры".

По словам эксперта, ракета была испытана на двух военных кораблях — фрегате типа "Адмирал Горшков" и подводной лодке типа "Ясень", но сейчас эти военные корабли не находятся в Черном море.

"Было бы необычно, чтобы ракета была впервые выпущена в бою с судна, с которого ее раньше никогда не тестировали", – добавил Каушал.

Схематическое строение ракеты 3М22 "Циркон" и обнаруженные обломки (Фото: скриншот с видео)

С самого утра 7 февраля Россия наносила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. ГСЧС сообщила, что в многоэтажке в Голосеевском районе из-под завалов деблокировано тело четвертого погибшего человека. 19 человек получили травмы, эвакуированы 60 жильцов дома, пострадавшим оказывали помощь медики и психологи ГСЧС, пишет ведомство.

В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице были повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

Во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине российские захватчики попали по Николаеву: в результате погиб человек, есть пострадавшие, также есть разрушения.

В результате массированной российской атаки в Киеве погибли три человека, более 10 пострадали в Голосеевском и Днепровском районах.

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