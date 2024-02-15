Інститут експертиз: РФ розхвалювала, але "Циркон" не відповідає заявленим характеристикам

У КНДІСЕ заявили, що ракету, яку у РФ називають "вбивцею авіаносців", над Києвом було уражено двічі, і своєї цілі вона не досягла

Уламки ракети "Циркон" (Скриншот з відео)

Гіперзвукова ракета "Циркон", запущена окупантами по Україні 7 лютого, не відповідає заявленим Росією характеристикам, адже вона була уражена української протиповітряною обороною і не виконала свого завдання. Про це в ефірі телемарафону розповів завідувач лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Андрій Кульчицький.

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"Виконуючи роботи з експертного дослідження зазначених уламків, які нам дісталися з місця збиття ракети, ми визначили, що це новітня російська ракета, яка нібито не має аналогів у світі, типу 3М22 "Циркон", яку вони називають "вбивцею авіаносців", хвалили і розхвалювали", – сказав Кульчицький.

За його словами, "Циркон" було уражено над Києвом ракетою протиповітряної оборони. Ракета росіян змінила курс і впала, не досягнувши тієї цілі, по якій окупанти її запускали.

Він наголосив, що 7 лютого було два ураження "Циркона" і два місця падіння уламків – їх продовжують досліджувати.

Кульчицький зазначив, що наразі вже можна стверджувати, що заявлені росіянами тактико-технічні характеристики "Циркона" не відповідають дійсності, тому що, попри високу швидкість, ракета була уражена на шляху до своєї цілі і не досягла місця призначення.

"Задачу, покладену на бойову ракету, вона не виконала", – сказав завідувач лабораторії КНДІСЕ.