UA

Инцидент в одесской гимназии показал, какой язык нуждается в защите – омбудсмен

12.10.2020, 20:50
Инцидент в одесской гимназии показал, какой язык нуждается в защите – омбудсмен - Фото
Тарас Кремень (фото - facebook.com/govuamova)

Тарас Кремень назвал инцидент в одесской гимназии №4 "ужасным"

Инцидент в одесской гимназии, где учительница стала унижать ученицу 5 класса за то, что та разговаривает по-украински, показывает, какой язык на самом деле нуждается в защите. Об этом в Facebook написал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ужасный инцидент, который произошел в гимназии №4 города Одесса, где учительница позволила себе недопустимое поведение с ребенком из-за украинского языка – это ответ на вопрос, какой на самом деле язык пытаются притеснять и какой нуждается в государственной защите в Украине", – написал Кремень.

Он считает, что подобные учителя не имеют права работать в школе.

Кремень напомнил, что, согласно закону, язык учебного процесса в Украине – украинский.

Он обратился в Минобразования с требованием провести разъяснительную работу с учебными заведениями, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Инцидент произошел 9 октября. Учительницу вывело из себя то, что пятиклассница ответила ей на украинском языке. Педагог накричала на ребенка, довела до слез и сказала, что та "считает себя выше других, потому что говорит на украинском языке". Учительницу уволили. 

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
украинский язык Тарас Кремень

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Хорошо ли вы знаете город, где Ахметов строит второй Донецк? Тест на восемь вопросов

Хорошо ли вы знаете город, где Ахметов строит второй Донецк? Тест на восемь вопросов
 