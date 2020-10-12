Инцидент в одесской гимназии показал, какой язык нуждается в защите – омбудсмен

Тарас Кремень назвал инцидент в одесской гимназии №4 "ужасным"

Инцидент в одесской гимназии, где учительница стала унижать ученицу 5 класса за то, что та разговаривает по-украински, показывает, какой язык на самом деле нуждается в защите. Об этом в Facebook написал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

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"Ужасный инцидент, который произошел в гимназии №4 города Одесса, где учительница позволила себе недопустимое поведение с ребенком из-за украинского языка – это ответ на вопрос, какой на самом деле язык пытаются притеснять и какой нуждается в государственной защите в Украине", – написал Кремень.

Он считает, что подобные учителя не имеют права работать в школе.

Кремень напомнил, что, согласно закону, язык учебного процесса в Украине – украинский.

Он обратился в Минобразования с требованием провести разъяснительную работу с учебными заведениями, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Инцидент произошел 9 октября. Учительницу вывело из себя то, что пятиклассница ответила ей на украинском языке. Педагог накричала на ребенка, довела до слез и сказала, что та "считает себя выше других, потому что говорит на украинском языке". Учительницу уволили.

Вадим Ребрина

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