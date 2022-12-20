Иран должен немедленно прекратить военную поддержку России – Боррель

Необходимо немедленно прекратить военную поддержку Москвы со стороны Тегерана. Об этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в Twitter после встречи с главой МИД Ирана.

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"Давно назрела встреча в Иордании с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир-Абдоллахияном на фоне ухудшения отношений между Ираном и ЕС. Подчеркнул необходимость немедленно прекратить военную поддержку России и внутренние репрессии в Иране", – написал Боррелль.

Он также сообщил, что ЕС продолжит работать с Ираном над восстановлением иранской ядерной сделки 2015 года на основе Венских договоренностей.

По словам президента Зеленского, Иран передал России новую партию дронов-камикадзе Shahed-136 – 250 штук за один раз.

Иран отрицает поставки России беспилотников, тем временем иранские дроны атакуют Украину. Например, 19 декабря "шахедами" ударили по Киеву и Николаевской области.

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Сергій Бережний

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