Искусственный интеллект – самый главный: Арахамия о вызовах "дронизации" армии

В топе проблем также – нехватка боеприпасов и РЭБ

Давид Арахамия (Фото: ОП)

Самый главный вызов массовой "дронизации" армии, который ожидает нас уже в ближайшем будущем, – полностью автоматизированные системы с использованием искусственного интеллекта.

Об этом в комментарии LIGA.net заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия (СН).

По его словам, над вариантами противодействия этой проблеме уже идет работа нескольких команд.

"В России уже появились такие решения на фронте. Они пока "сырые", но рабочие. В таких случаях РЭБом невозможно заглушить дрон, поскольку он находит цель и двигается дальше по камере без связи с пилотом. Точно такое же решение должно быть и с нашей стороны", – сказал он.

Над этим идет работа нескольких команд, в ближайшее время решение будет масштабировано в ВСУ, надеется Арахамия.

Еще одно "узкое место" в массовой "дронизации" – вопрос боеприпасов для боевых дронов, поскольку производство беспилотников развивается за счет масштабирования многих производителей, а вот в производстве взрывчатки прослеживается дефицит во всем мире, отметил нардеп.

"Здесь нужны решения, которые может дать только государство, и над этим работает Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины", – подчеркнул он.

Также, по мнению Арахамии, нужны решения по комбинации работы дронов и РЭБ-систем.

На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БпЛА: "Будут получать наши бригады отечественные дроны. Что касается производства – миллион дронов в следующем году мы произведем".

6 января Зеленский сказал, что Украина готовит новые линии сотрудничества с партнерами по дронам и РЭБ.

В 2022 году было семь компаний, которые могли продавать государству беспилотники, а сейчас их уже более 70, сообщил Федоров.

Читайте также: Операторы на миллион. Почему Украине нужны тысячи экипажей БпЛА и как их научить