Штучний інтелект – найголовніший: Арахамія про виклики "дронізації" армії

В топі проблем також – брак боєприпасів та РЕБ

Давид Арахамія (Фото: ОП)

Найголовніший виклик масової "дронізації" армії, який чекає нас уже в найближчому майбутньому, – це повністю автоматизовані системи з використанням штучного інтелекту.

Про це в коментарі LIGA.net заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія (СН).

За його словами, над варіантами протидії цій проблемі вже триває робота кількох команд.

"У Росії вже з’явилися такі рішення на фронті. Вони поки "сирі", проте робочі. У таких випадках РЕБом неможливо заглушити дрон, оскільки він знаходить ціль і рухається далі за камерою без зв’язку з пілотом. Точно таке ж рішення має бути і з нашого боку", – сказав він.

Над цим триває робота кількох команд, найближчим часом рішення буде масштабоване у ЗСУ, сподівається Арахамія.

Ще одне "вузьке місце" у масовій "дронізації" – питання боєприпасів для бойових дронів, оскільки виробництво безпілотників розвивається шляхом масштабування на багатьох виробників, а от у виробництві вибухівки простежується дефіцит в усьому світі, зазначив нардеп.

"Тут потрібні рішення, які може дати тільки держава, і над цим працює Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України", – наголосив він.

Також, на думку Арахамії, потрібні рішення щодо комбінації роботи дронів та РЕБ-систем.

На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна збільшуватиме виробництво БпЛА: "Будуть отримувати наші бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва – мільйон дронів наступного року ми виробимо".

6 січня Зеленський сказав, що Україна готує нові лінії співпраці з партнерами щодо дронів і РЕБ.

У 2022 році було сім компаній, які могли продавати державі безпілотники, а зараз їх вже понад 70, повідомив Федоров.

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