Испания планирует присоединиться к пяти коалициям для помощи ВСУ – Минобороны страны

Маргарита Роблес (Фото: EPA)

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна продолжит помогать Украине с обучением военных и планирует внести свой вклад в пять коалиций. Также она анонсировала новые специализированные обучающие модули по противовоздушным системам для украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба испанского Минобороны, цитируя слова Роблес во время выступления на "Рамштайне-18".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Министр считает, что деятельность специализированных многонациональных коалиций – это "хороший метод координации поддержки Украины в долгосрочной перспективе". В частности, по ее словам, Испания планирует внести свой вклад в коалиции по:

→ разминированию;

→ морской безопасности;

→ полевой артиллерии;

→ противовоздушной обороне;

→ информационным технологиям.

Что касается тренировок, Роблес подтвердила, что Испания и в дальнейшем будет оставаться очень активной в этой сфере. Она анонсировала новые специализированные учебные модули по противовоздушным системам Patriot, NASAMS и Hawk, а также по подводному разминированию.

24 января министр обороны Германии Писториус заявил, что страна в 2024 году и дальше будет помогать Украине. В частности, по его словам, ФРГ планирует обучить 10 000 военных Вооруженных Сил Украины, а также осуществлять поставки танков и другой техники.

В этот же день премьер-министр Словакии Фицо на переговорах с главой Кабинета министров Шмыгалем пообещал не блокировать продажу оружия и поддержать программу финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза.

Также министр обороны Британии Шэппс заявил, что Россия увеличивает расходы на войну и западные союзники должны помочь тому, чтобы 2024 год стал в хорошем смысле определяющим для Украины и мира.

Читайте также: Россия начала охоту на оборонные предприятия Украины, это ослабит ее в перспективе – США