Испания планирует присоединиться к пяти коалициям для помощи ВСУ – Минобороны страны
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна продолжит помогать Украине с обучением военных и планирует внести свой вклад в пять коалиций. Также она анонсировала новые специализированные обучающие модули по противовоздушным системам для украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба испанского Минобороны, цитируя слова Роблес во время выступления на "Рамштайне-18".
Министр считает, что деятельность специализированных многонациональных коалиций – это "хороший метод координации поддержки Украины в долгосрочной перспективе". В частности, по ее словам, Испания планирует внести свой вклад в коалиции по:
→ разминированию;
→ морской безопасности;
→ полевой артиллерии;
→ противовоздушной обороне;
→ информационным технологиям.
Что касается тренировок, Роблес подтвердила, что Испания и в дальнейшем будет оставаться очень активной в этой сфере. Она анонсировала новые специализированные учебные модули по противовоздушным системам Patriot, NASAMS и Hawk, а также по подводному разминированию.
- 24 января министр обороны Германии Писториус заявил, что страна в 2024 году и дальше будет помогать Украине. В частности, по его словам, ФРГ планирует обучить 10 000 военных Вооруженных Сил Украины, а также осуществлять поставки танков и другой техники.
- В этот же день премьер-министр Словакии Фицо на переговорах с главой Кабинета министров Шмыгалем пообещал не блокировать продажу оружия и поддержать программу финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза.
- Также министр обороны Британии Шэппс заявил, что Россия увеличивает расходы на войну и западные союзники должны помочь тому, чтобы 2024 год стал в хорошем смысле определяющим для Украины и мира.
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