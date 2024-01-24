РФ почала полювання на оборонні підприємства України, це послабить її в перспективі — США

Кірбі заявив, що саме тому важливо, щоб Конгрес США ухвалив додаткове фінансування допомоги Україні

Джон Кірбі (Фото: EPA / CHRIS KLEPONIS)

Російські окупанти почали сильніше атакувати оборонну промисловість України. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.

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За його словами, ворог розпочав полювання на більшу частину української військово-промислової бази.

"Знову ж таки, все це згодом послаблює здатність українців захищати себе", — сказав Кірбі.

Чиновник зазначив, що це свідчить, наскільки важливо, щоб Конгрес США схвалив нове фінансування допомоги Україні.

Президент США Джо Байден під час нещодавньої зустрічі із законодавцями Палати представників та Сенату намагався якомога предметніше описати ситуацію в Україні, пояснюючи, чому їй так потрібне додаткове фінансування, — 18 січня Байден погодився на посилення імміграційної політики, яку вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

У відповідь 45-й президент Трамп застеріг республіканців від укладання угоди про прикордонну політику та допомогу Україні, якщо вони не отримають "все необхідне", щоб перекрити потік мігрантів у США.

Вранці 23 січня російські загарбники завдали 10 ударів по Київському та Салтівському районам Харкова, попередньо били ракетами С-300 та Х-22.

Станом на вечір внаслідок удару по Харкову кількість загиблих зросла до восьми осіб, відомо про 62 потерпілих. Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

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