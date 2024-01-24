РФ начала охоту на оборонные предприятия Украины, это ослабит ее в перспективе — США

Кирби заявил, что именно поэтому важно, чтобы Конгресс США принял дополнительное финансирование помощи Украине

Джон Кирби (Фото: EPA / CHRIS KLEPONIS)

Российские оккупанты начали сильнее атаковать оборонную промышленность Украины. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, враг начал охоту на большую часть украинской военно-промышленной базы.

"Опять же, все это со временем ослабляет способность украинцев защищать себя", — сказал Кирби.

Чиновник отметил, что это показывает, насколько важно, чтобы Конгресс США одобрил новое финансирование помощи Украине.

Президент США Джо Байден во время недавней встречи с законодателями Палаты представителей и Сената пытался как можно предметнее обрисовать ситуацию в Украине, объясняя, почему ей так нужно дополнительное финансирование, — 18 января Байден согласился на усиление иммиграционной политики, которую требовали республиканцы, чтобы избежать критики и обеспечить помощь Украине.

В ответ 45-й президент Трамп предостерег республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине, если они не получат "все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.

Утром 23 января российские захватчики нанесли 10 ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова, предварительно били ракетами С-300 и Х-22.

По состоянию на вечер в результате удара по Харькову количество погибших возросло до восьми человек, известно о 62 пострадавших. Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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