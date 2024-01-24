РФ начала охоту на оборонные предприятия Украины, это ослабит ее в перспективе — США
Джон Кирби (Фото: EPA / CHRIS KLEPONIS)

Российские оккупанты начали сильнее атаковать оборонную промышленность Украины. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, враг начал охоту на большую часть украинской военно-промышленной базы. 

"Опять же, все это со временем ослабляет способность украинцев защищать себя", — сказал Кирби.

Чиновник отметил, что это показывает, насколько важно, чтобы Конгресс США одобрил новое финансирование помощи Украине. 

Президент США Джо Байден во время недавней встречи с законодателями Палаты представителей и Сената пытался как можно предметнее обрисовать ситуацию в Украине, объясняя, почему ей так нужно дополнительное финансирование, — 18 января Байден согласился на усиление иммиграционной политики, которую требовали республиканцы, чтобы избежать критики и обеспечить помощь Украине.

В ответ 45-й президент Трамп предостерег республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине, если они не получат "все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.

  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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