Іспанія планує приєднатися до п'яти коаліцій для допомоги ЗСУ – Міноборони країни

Маргарита Роблес (Фото: EPA)

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що країна продовжить допомагати Україні з навчанням військових і планує зробити свій внесок у п'ять коаліцій. Також вона анонсувала нові спеціалізовані навчальні модулі з протиповітряних систем для українських військових. Про це повідомила пресслужба іспанського Міноборони, цитуючи слова Роблес під час виступу на "Рамштайні-18".

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Міністерка вважає, що діяльність спеціалізованих багатонаціональних коаліцій – це "хороший метод координації підтримки України в довгостроковій перспективі". Зокрема, за її словами, Іспанія планує зробити свій внесок у коаліції з:

→ розмінування;

→ морської безпеки;

→ польової артилерії;

→ протиповітряної оборони;

→ інформаційних технологій.

Щодо тренувань, Роблес підтвердила, що Іспанія і надалі залишатиметься дуже активною у цій сфері. Вона анонсувала нові спеціалізовані навчальні модулі з протиповітряних систем Patriot, NASAMS і Hawk, а також з підводного розмінування.

24 січня міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що країна у 2024 році й надалі допомагатиме Україні. Зокрема, за його словами, ФРН планує навчити 10 000 військових Збройних Сил України, а також здійснювати постачання танків та іншої техніки.

Цього ж дня прем'єр-міністр Словаччини Фіцо на переговорах з главою Кабінету міністрів України Шмигалем пообіцяв не блокувати продаж зброї й підтримати програму фінансової допомоги України з боку Євросоюзу.

Також міністр оборони Британії Шаппс заявив, що Росія збільшує витрати на війну і західні союзники мають посприяти тому, щоб 2024 рік став у доброму сенсі визначальним для України та світу.

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