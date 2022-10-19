"Истерика у товарищей чекистов". Зеленский прокомментировал "военное положение" Путина

Президент объяснил указ Путина о введении "военного положения" на оккупированных территориях востока и юга, истерикой проигрывающих войну россиян

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский назвал "истерикой товарищей чекистов" подписание российским диктатором Владимиром Путиным "указа" о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 19 октября.

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"Россия полгода сторонилась даже слова "война". Наказывала за него своих же людей уголовными делами. А теперь сама же объявляет "военное положение" на оккупированных территориях", – сказал президент.

Он отметил, что россияне сами принесли войну в Украину, а теперь закрепляют ее "указами".

"Оккупанты сами принесли войну на нашу землю под свою постоянную лживую трескотню о якобы переговорах. А теперь подписывают какие-то "указы", закрепляющие войну", – заявил Зеленский.

Президент объяснил это истерикой россиян, проигрывающих войну Украине.

"Ну что я могу сказать. Просто истерика у товарищей чекистов. Истерика, которая будет тем больше, чем ближе будет поражение России", – сказал Зеленский.

Сегодня Путин подписал указ, в котором говорится, что "военное положение" вводится на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей с 20 октября.

У Зеленского заявили, что принудительная мобилизация, изъятие имущества и другие вещи, предусматривающие "военное положение", будут трактоваться в Украине и международным правом как уголовные преступления, независимо от того, как это называют в РФ.

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