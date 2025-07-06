Истребитель F-16 перехватил самолет возле гольф-клуба Трампа

Истребитель F-16 (Фото: EPA)

5 июля истребитель F-16 Военно-воздушные силы США перехватили легкий самолет, нарушивший воздушное пространство над гольф-клубом президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел около 14:39 (21:39 по киевскому времени) в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Этот случай стал уже пятым за день несанкционированным вторжением в закрытое воздушное пространство.