Истребитель F-16 перехватил самолет возле гольф-клуба Трампа
5 июля истребитель F-16 Военно-воздушные силы США перехватили легкий самолет, нарушивший воздушное пространство над гольф-клубом президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел около 14:39 (21:39 по киевскому времени) в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Этот случай стал уже пятым за день несанкционированным вторжением в закрытое воздушное пространство.
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В Североамериканском командовании противовоздушной обороны (NORAD) подтвердили, что в небо был поднят F-16.
Сообщается, что самолет NORAD выполнил маневр "лоб в лоб", чтобы привлечь внимание пилота гражданского судна, после чего нарушитель был выведен за пределы ограниченной зоны.
- За последний год на Трампа было совершено несколько покушений, но официально они не связываются с Ираном. Первое произошло 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга в Батлере.
- Ещё одно предполагаемое покушение на Трампа произошло 15 сентября. В его штабе заявили, что рядом с ним в гольф-клубе произошла перестрелка. Потенциальный стрелок был оперативно задержан. По данным CNN, он поддерживал Украину. Сам Трамп заявил, что покушение на него якобы было совершено из-за риторики Байдена и Харрис.
- В октябре неподалеку от места проведения предвыборного митинга Трампа в Калифорнии был задержан мужчина с оружием. Этот инцидент мог быть попыткой подготовки к третьему покушению на нынешнего президента США.