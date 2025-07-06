Винищувач F-16 перехопив літак біля гольф-клубу Трампа
5 липня винищувач F-16 Військово-повітряних сил США перехопив легкомоторний літак, що порушив повітряний простір над гольф-клубом президента Дональда Трампа.Про це повідомляє Reuters.
Інцидент стався близько 14:39 (21:39 за київським часом)у Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Цей випадок став уже п'ятим за день несанкціонованим вторгненням у закритий повітряний простір.
У Північноамериканському командуванні повітряно-космічної оборони (NORAD) підтвердили, що в небо було піднято F-16.
Як повідомляється, літак NORAD виконав маневр "лоб в лоб", щоб привернути увагу пілота цивільного судна, після чого порушника вивели з обмеженої зони.
- На Трампа вже було здійснено кілька замахів за останній рік, але офіційно їх не пов'язують з Іраном. Перший стався 13 липня 2024 року під час передвиборчого мітингу в Батлері.
- Ще один імовірний замах на Трампа стався 15 вересня. У його штабі заявили, що поблизу нього в гольф-клубі сталася стрілянина. Ймовірного стрільця оперативно затримали. За даними CNN, він підтримував Україну. Сам Трамп заявив, що замах на нього був нібито через риторику Байдена та Гарріс.
- У жовтні неподалік місця проведення передвиборчого мітингу Трампа в Каліфорнії було затримано чоловіка зі зброєю. Цей випадок міг бути спробою підготовки до третього замаху на теперішнього президента США.