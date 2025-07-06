Винищувач F-16 перехопив літак біля гольф-клубу Трампа

Винищувач F-16 (Фото: EPA)

5 липня винищувач F-16 Військово-повітряних сил США перехопив легкомоторний літак, що порушив повітряний простір над гольф-клубом президента Дональда Трампа.Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався близько 14:39 (21:39 за київським часом)у Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Цей випадок став уже п'ятим за день несанкціонованим вторгненням у закритий повітряний простір.

У Північноамериканському командуванні повітряно-космічної оборони (NORAD) підтвердили, що в небо було піднято F-16.

Як повідомляється, літак NORAD виконав маневр "лоб в лоб", щоб привернути увагу пілота цивільного судна, після чого порушника вивели з обмеженої зони.