ISW написал о "десантах РФ в тылу Украины". СНБО: Россия разгоняет ИПСО, мы усилили ПВО

В СНБО заявили, что сценарий высадки десанта, как это было в Гостомеле, сегодня является маловероятным

Десант РФ в Гостомеле (Фото: скриншот с видео)

Институт изучения войны (ISW) написал о якобы подготовке России к возможным высадкам вертолетных десантов в ближнем украинском тылу. В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны назвали подобный сценарий маловероятным.

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Аналитики со ссылкой на российских военных пропагандистов заявили, что РФ может формировать десантно-штурмовые бригады в составе общевойсковых сухопутных соединений в рамках продолжающихся широкомасштабных военных реформ.

Россияне говорили, что десантные бригады будут действовать как специальные подразделения, способные проводить высадки и разведку в ближнем тылу Украины.

"Российские источники отметили, что это не новая концепция и провели параллели с советскими операциями в Афганистане. Один российский источник отметил, что десантно-штурмовые бригады смогут осуществлять десантирование в ближнем тылу Украины без парашютов, предположительно за счет высадки вертолетов для быстрого переброски личного состава, как это было в ходе боя за аэропорт Гостомель под Киевом, 24 февраля 2022 года", — отметили в ISW.

В ЦПД указали, что сценарий высадки десанта, как это было в Гостомеле, сегодня маловероятен. Там заявили, что Силы обороны имеют вооружения для уничтожения любых самолетов и вертолетов.

Эксперты написали, что враг публикует подобные сообщения в контексте слухов о якобы новом наступлении на Харьков, для которого у него нет резервов.

"Даже высадка десанта в Гостомеле в феврале 2022 года провалилась, а сегодня Украина значительно усилила ПВО. Скорее всего, российская ИПСО по этой теме будет усиливаться. Доверяйте только верифицированным источникам информации", — сказано в сообщении.

5 января британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января.

Представитель ВСУ Фитьо в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

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