ISW написав про "десанти РФ у тилу України". РНБО: Росія розганяє ІПСО, ми посилили ППО

У РНБО заявили, що сценарій висадки десанту, як це було у Гостомелі, сьогодні є малоймовірним

Десант РФ у Гостомелі (Фото: скриншот з відео)

Інститут вивчення війни (ISW) написав про нібито підготовку Росії до можливих висадок вертолітних десантів у ближньому українському тилу. У Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони назвали подібний сценарій малоймовірним.

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Аналітики з посиланням на російських військових пропагандистів заявили, що РФ може формувати десантно-штурмові бригади у складі загальновійськових сухопутних з'єднань у межах широкомасштабних військових реформ.

Росіяни говорили, що десантні бригади діятимуть як спеціальні підрозділи, здатні проводити висадки та розвідку у ближньому тилу України.

"Російські джерела відзначили, що це не нова концепція, і провели паралелі з радянськими операціями в Афганістані. Одне російське джерело відзначило, що десантно-штурмові бригади зможуть здійснювати десантування в ближньому тилу України без парашутів, імовірно, з висадкою вертольотів для швидкого перекидання, як це було під час бою за аеропорт Гостомель під Києвом, 24 лютого 2022 року", — зазначили в ISW.

У ЦПД зазначили, що сценарій висадки десанту, як це було у Гостомелі, сьогодні є малоймовірним. Там заявили, що Сили оборони мають озброєння для знищення будь-яких літаків та гелікоптерів.

Експерти написали, що ворог публікує подібні повідомлення в контексті чуток про нібито новий наступ на Харків, для якого він не має резервів.

"Навіть висадка десанту в Гостомелі у лютому 2022 року провалилася, а сьогодні Україна значно посилила ППО. Найімовірніше, російська ІПСО з цієї теми посилюватиметься. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", – йдеться у повідомленні.

5 січня британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківську область 15 січня.

Представник ЗСУ Фітьо в коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

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