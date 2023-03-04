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ISW: Путин собрал Совбез после Брянской области, но озвучивал только социальную рутину

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 07:36
ISW: Путин собрал Совбез после Брянской области, но озвучивал только социальную рутину - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин собрал Совет безопасности после столкновений в Брянской области, но не упоминал инцидент, а сосредоточился на рутинных социальных вопросах. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что на заседании Совбеза 3 марта Путин не упоминал столкновения в Брянской области, а пропаганда Кремля утверждала, что диктатор провел совещание для обсуждения антитеррористических мер безопасности после инцидента. 

Одновременно в отчете Москвы о совещании вместо этого был повторен ряд рутинных тем для Кремля. 

Путин использовал речь, чтобы наметить новые меры поддержки российских солдат, которые воюют против Украины, и объявил, что все семьи погибших получат страховку и единовременное пособие в размере 7,4 млн рублей.

Также диктатор призвал к страховым и единоразовым выплатам раненым. 

ISW пишет, что Путин продолжает использовать публичные выступление для обещаний социальной поддержки оккупантам, чтобы подавить потенциальное недовольство внутри РФ и мотивировать тех, кто уже на войне. 

  • 2 марта в российских пропагандистских СМИ распространили информацию о якобы "прорыве" украинской ДРГ в Брянской области. Сообщения пропагандистов противоречили друг другу.
  • "Русский добровольческий корпус" заявил: "Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но в то же время спешно ушли и т.д. Все это ложь кремлевских пропагандистов. "Русский Добровольческий Корпус" пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные россияне с оружием в руках могут бороться с режимом".
  • В Генштабе ВСУ заявили, что Украина не причастна к "атаке ДРГ" в Брянской области РФ, и это местное сопротивление.

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Дмитро Гриниченко
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война владимир путин брянская область isw
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