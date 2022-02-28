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IT-лидеры мира предлагают российским оккупантам по 5 млн рублей за сдачу в плен – Резников

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28.02.2022, 20:30
IT-лидеры мира предлагают российским оккупантам по 5 млн рублей за сдачу в плен – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба Минобороны)

Министр обороны Алексей Резников озвучил инициативу мирового IT-сообщества – каждый сдавшийся в плен российский оккупант получит 5 млн рублей компенсации.

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"Для Украины человеческая жизнь – самая высокая ценность. Чтобы сохранить жизнь украинцев, Министерство обороны Украины поддержало инициативу международного IT-сообщества. Она очень проста", – написал министр.

Российским оккупантам предлагается сложить оружие в обмен на определенные гарантии.

"Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен", – написал Резников.

Министр обороны отметил, что средства для обеспечения акции собирают лидеры мировой IT-индустрии.

"Мы предлагаем русским военным начать новую жизнь. Каждый, кто откажется быть оккупантом – приблизит мир. Для тех, кто выберет путь оккупанта – пощады не будет!", – написал министр обороны.

Резников сообщил, что за четыре дня войны потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5300 человек. Сотни попали в плен.

"Многие – совсем юные. Кремль превращает их в преступников, делает убийцами. Часть из них обманули, часть зомбировали пропагандой или запугали. В целом видно, что мотивация большинства захватчиков невысока", – рассказал Резников.

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Наталия Медведева
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Алексей Резников война
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