Из 100 000 полицейских в Украине на фронте воюют почти 9000 – глава МВД

Среди правоохранителей по состоянию на январь 2026 года есть 25 000 женщин

Игорь Клименко (Фото: t.me/Klymenko_MVS)

Из 100 000 полицейских в Украине 42 000 выполняют задачи в приближенных к линии фронта регионах. Об этом во время общения с медиа сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, женщин среди правоохранителей – 25 000, что составляет 25% от общего количества. Еще 13 500 – это мужчины в возрасте до 25 лет. Среди 42 000, которые работают в приближении к фронту, 8880 полицейских находятся в боевых подразделениях и непосредственно на линии фронта.

"Эти 8800 полицейских – добровольцы. Они прошли соответствующую базовую военную подготовку перед тем, как поехать на фронт. Как и каждый мобилизованный, полицейский проходит на полигонах обучение", – отметил Клименко.

По его словам, некоторые стрелковые батальоны готовили военнослужащие 12 бригады Нацгвардии "Азов". Одно из этих подразделений – "Лють". В целом стрелковые подразделения Нацполиции насчитывают 3500 личного состава.

Клименко сообщил, что они несут службу на Константиновском направлении, Дружковском, Торецком и "ниже". Кроме того, полицейские вместе с пограничниками охраняют границу с Беларусью.