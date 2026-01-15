Из 100 000 полицейских в Украине на фронте воюют почти 9000 – глава МВД
Из 100 000 полицейских в Украине 42 000 выполняют задачи в приближенных к линии фронта регионах. Об этом во время общения с медиа сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
По его словам, женщин среди правоохранителей – 25 000, что составляет 25% от общего количества. Еще 13 500 – это мужчины в возрасте до 25 лет. Среди 42 000, которые работают в приближении к фронту, 8880 полицейских находятся в боевых подразделениях и непосредственно на линии фронта.
"Эти 8800 полицейских – добровольцы. Они прошли соответствующую базовую военную подготовку перед тем, как поехать на фронт. Как и каждый мобилизованный, полицейский проходит на полигонах обучение", – отметил Клименко.
По его словам, некоторые стрелковые батальоны готовили военнослужащие 12 бригады Нацгвардии "Азов". Одно из этих подразделений – "Лють". В целом стрелковые подразделения Нацполиции насчитывают 3500 личного состава.
Клименко сообщил, что они несут службу на Константиновском направлении, Дружковском, Торецком и "ниже". Кроме того, полицейские вместе с пограничниками охраняют границу с Беларусью.
- В декабре 2025 года президент Зеленский сообщал, что численность ВСУ составляет 800 000 человек.
- В то же время численность российских оккупационных сил в Украине по состоянию на декабрь достигала 1 млн человек.
