Зеленский заявил о почти миллионном российском контингенте в Украине

Президент рассказал о численности врага в Украине и сколько из них погибает ежедневно

володимир зеленський SVEN HOPPE epa

Численность российских оккупационных сил в Украине достигает 1 млн человек. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Нидерландов.

"Россия держит почти миллионную оккупационную силу на нашей территории. И несмотря на это она требует, чтобы Украина приняла ограничения на наше право присоединяться к союзам и наш суверенитет", – заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Россия вторглась на территорию Украины, разрушает города и села и убивает мирных граждан, в том числе детей. При этом РФ требует, чтобы Украина отдала части своей земли, которые российские войска, по его словам, даже не смогли захватить.

Украинский глава отметил, что в войне против Украины Россия ежемесячно теряет около 30 000 солдат. Речь идет не о раненых военных, а именно о погибших.

По словам президента, были месяцы, когда потери российской армии составляли 25 000 убитых, а в другие – более 30 000. Он отметил, что эти потери подтверждаются видео с дронов.

"Российские штурмы всегда безумно кровавые, но Путину все равно. Россияне не считают своих убитых, но они считают каждый доллар, каждый евро, который они теряют", – добавил Зеленский.