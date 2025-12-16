Зеленський заявив про майже мільйонний російський контингент в Україні 

Президент розповів про чисельність ворога в Україні та скільки з них гине щодня

Чисельність російських окупаційних сил в Україні сягає 1 млн осіб. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Нідерландів.

"Росія тримає майже мільйонну окупаційну силу на нашій території. І попри це вона вимагає, щоб Україна прийняла обмеження на наше право приєднуватися до союзів та наш суверенітет", – заявив він.

Глава держави наголосив, що Росія вторглася на територію України, руйнує міста і села та вбиває мирних громадян, зокрема дітей. При цьому РФ вимагає, щоб Україна віддала частини своєї землі, які російські війська, за його словами, навіть не змогли захопити.

Український очільник зазначив, що у війні проти України Росія щомісяця втрачає близько 30 000 солдатів. Йдеться не про поранених військових, а саме про загиблих.

За словами президента, були місяці, коли втрати російської армії становили 25 000 убитих, а в інші — понад 30 000. Він зазначив, що ці втрати підтверджуються відео з дронів.

"Російські штурми завжди божевільно криваві, але Путіну байдуже. Росіяни не рахують своїх убитих, але вони рахують кожен долар, кожен євро, який вони втрачають", – додав Зеленський.