З 100 000 поліціянтів в Україні на фронті воюють майже 9000 – голова МВС
З-поміж 100 000 поліціянтів в Україні 42 000 виконують завдання у наближених до лінії фронту регіонах. Про це під час спілкування з медіа повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, жінок серед правоохоронців – 25 000, що становить 25% від загальної кількості. Ще 13 500 – це чоловіки віком до 25 років. Серед 42 000, які працюють у наближенні до фронту, 8880 поліціянтів перебувають у бойових підрозділах та безпосередньо на лінії фронту.
"Ці 8800 поліцейських – добровольці. Вони пройшли відповідну базову військову підготовку перед тим, як поїхати на фронт. Як і кожен мобілізований, поліцейський проходить на полігонах вишкіл", – зазначив Клименко.
За його словами, деякі стрілецькі батальйони готували військовослужбовці 12 бригади Нацгвардії "Азов". Один із цих підрозділів – "Лють". Загалом стрілецькі підрозділи Нацполіції нараховують 3500 особового складу.
Клименко повідомив, що вони несуть службу на Костянтинівському напрямку, Дружківському, Торецькому та "нижче". Окрім цього, поліціянти разом із прикордонниками охороняють кордон з Білоруссю.
- У грудні 2025 року президент Зеленський повідомляв, що чисельність ЗСУ складає 800 000 осіб.
- Водночас чисельність російських окупаційних сил в Україні станом на грудень сягала 1 млн осіб.
Коментарі (0)