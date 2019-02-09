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09.02.2019, 12:20

В Киево-Печерской Лавре пропали реликвии. Открыто дело - СБУ

В Киево-Печерской Лавре пропали реликвии. Открыто дело - СБУ - Фото
Киево-Печерская лавра (фото - iStock/Global Images Ukraine)

10 ценностей, представляющих культурную ценность для Украины, были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры

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Служба безопасности Украины заявляет, что при инвентаризации ценностей в Киево-Печерской лавре, которая принадлежит Московскому патриархату, не нашли десять предметов, представляющих культурную ценность для страны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к проверке Министерством культуры Украины Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП, установили нехватку десяти предметов, представляющих культурную ценность", - сказано в сообщении.

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По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции открыто уголовное производство по статье за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191 УК).

Отмечается, что ценности были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры.

28 ноября министерство культуры начало проверку церковных ценностей и святынь Киево-Печерской лавры. Министр культуры Евгений Нищук сообщал, что во время инвентаризации обнаружили пропажу нескольких икон.

10 января в Минкульте заявили, что не установлено местонахождение десяти предметов и что об этом сообщили в правоохранительные органы. В УПЦ МП заявили о дискриминации и необснованных обвинениях. 

Читайте также: Минкульт о проверке лавры: Мощи есть, но чьи - неизвестно

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Теги: расследование, церковь, сбу, ценности, уголовное дело, киево-печерская лавра
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