Из международной телеверсии "Оскар" убрали награждение "20 дней в Мариуполе" – Суспильное

Лента "20 дней в Мариуполе" победила в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм", но награждения нет в сокращенной версии

Авторы фильма "20 дней в Мариуполе" (Фото: EPA)

В международную телевизионную версию премии "Оскар" не включили победу украинской документальной ленты "20 дней в Мариуполе" и награждение авторов фильма. Об этом сообщает Суспільне, команда которого ознакомилась с международной сокращенной версией.

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По информации медиакомпании, сегодня в 20:30 на телеканале Суспільне Культура был запланирован показ международной версии церемонии "Оскар", однако после получения материалов от организаторов команда обнаружила, что награждение украинских документалистов в ней отсутствует. Кроме этого, в данной версии нет и некоторых других категорий.

Команда Суспільного выразила возмущение организаторам премии The Walt Disney Company Limited и приняла решение показать украинским зрителям полную версию церемонии, уже транслировавшейся на телеканале Суспільне Культура в ночь на 11 марта.

"20 дней в Мариуполе" – документальная работа режиссера и военного корреспондента Мстислава Чернова. В марте 2022 года он и его коллега, фотограф Евгений Малолетка, были последними из гражданских журналистов, которые оставались в Мариуполе, оказавшемся в полной блокаде российских войск.

Лента получила премию "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Это первый украинский фильм, получивший эту награду Американской киноакадемии.

Режиссер фильма Чернов во время вручения статуэтки на церемонии "Оскар" был в пиджаке с надписью "Свобода".

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