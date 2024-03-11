З міжнародної телеверсії "Оскар" вирізали нагородження "20 днів у Маріуполі" – Суспільне

Стрічка "20 днів у Маріуполі" перемогла у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм", але нагородження немає у скороченій версії

Автори фільму "20 днів у Маріуполі" (Фото: EPA)

У міжнародну телевізійну версію премії "Оскар" не включили перемогу української документальної стрічки "20 днів у Маріуполі" та нагородження авторів фільму. Про це повідомляє Суспільне, команда якого ознайомилася з міжнародною скороченою версією.

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За інформацією медіакомпанії, сьогодні о 20:30 на телеканалі Суспільне Культура був запланований показ міжнародної версії церемонії "Оскар", однак після отримання матеріалів від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів в ній відсутнє. Крім цього, у даній версії немає й деяких інших категорій.

Команда Суспільного висловила обурення організаторам премії The Walt Disney Company Limited та ухвалила рішення показати українським глядачам повну версію церемонії, яка вже транслювалася на телеканалі Суспільне Культура у ніч проти 11 березня.

"20 днів у Маріуполі" — документальна робота режисера та воєнного кореспондента Мстислава Чернова. У березні 2022 року він та його колега — фотограф Євген Малолєтка — були останніми із цивільних журналістів, які лишалися в Маріуполі, що опинився у повній блокаді російських військ.

Стрічка отримала премію "Оскар" у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Це перший український фільм, який здобув цю нагороду Американської кіноакадемії.

Режисер фільму Чернов під час вручення статуетки на церемонії "Оскар" був у піджаку з написом "Свобода".

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