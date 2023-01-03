Из оккупированного Мелитополя бегут не только коллаборанты, но и российские медики – мэр

Из временно оккупированного Россией Мелитополя вслед за коллаборантами бегут уже и российские медики. Об этом сообщил в эфире телемарафона мэр города Иван Федоров (находится на свободной территории Украины).

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Среди причин такой "эвакуации", помимо опасений в связи с вероятным успешным наступлением ВСУ, Федоров назвал катастрофическое для медицинской системы количество раненых российских военных и необходимость "лечить" также многочисленные среди них случаи тяжелого алкогольного и наркотического опьянения.

Мэр сказал, что оккупанты угрозами и подкупом пытаются уговорить украинских медработников "служить" в армии РФ, однако в основном безуспешно – несмотря на террор, медики отказываются сотрудничать.

Ранее сегодня представитель ГУР заявил, что для оккупантов сухопутный коридор в Крым больше не является безопасным и что Украина будет наносить удары по позициям РФ на всех оккупированных территориях.

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Сергій Бережний

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