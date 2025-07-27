Из потенциально опасного района Днепропетровской области вывезли почти 1500 детей

Эвакуация (Иллюстративное фото: ГСЧС)

Из отдельных районов Днепропетровской области, где поблизости ведутся боевые действия, с апреля 2025 года принудительно эвакуировали около 1500 детей. Об этом LIGA.net сообщили в областной военной администрации в ответ на информационный запрос.

Из Великомихайловской, Маломихайловской, Межевской и Новопавловской территориальных громад Синельниковского района принудительно уже вывезено в безопасные места 948 детей. Эвакуация там завершена.

Еще продолжается принудительная эвакуация из населенных пунктов Славянской территориальной громады. По состоянию на 24 июля уже вывезено 478 детей, осталось эвакуировать еще 11.

Также ожидает согласования проект принудительной эвакуации из населенных пунктов Покровской, Великомихайловской и Маломихайловской территориальных громад.

По состоянию на 23 июля всего из населенных пунктов Синельниковского района, которые отнесены к территориям возможных боевых действий, выехали 9653 человек – это 34,9% от общего количества населения. Среди них 2475 детей (76,6% от общего количества), 471 человек с инвалидностью (59,1% от общего количества) и 55 одиноких лиц (57,9%).