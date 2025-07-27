З потенційно небезпечного району Дніпропетровської області вивезли майже 1500 дітей

Евакуація (Ілюстративне фото: ДСНС)

З окремих районів Дніпропетровської області, де поблизу ведуться бойові дії, з квітня 2025 року примусово евакуювали близько 1500 дітей. Про це LIGA.net повідомили в обласній військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

З Великомихайлівської, Маломихайлівської, Межівської та Новопавлівської територіальних громад Синельниківського району примусово вже вивезено в безпечні місця 948 дітей. Евакуація там звершена.

Ще триває примусова евакуація з населених пунктів Слов'янської територіальної громади. Станом на 24 липня вже вивезено 478 дітей, залишилося евакуювати ще 11.

Також очікує погодження проєкт примусової евакуації з населених пунктів Покровської, Великомихайлівської та Маломихайлівської територіальних громад.

Станом на 23 липня всього з населених пунктів Синельниківського району, які віднесені до територій можливих бойових дій, виїхали 9653 осіб – це 34,9% від загальної кількості населення. Серед них 2475 дітей (76,6% від загальної кількості), 471 особа з інвалідністю (59,1% від загальної кількості) та 55 одиноких осіб (57,9%).