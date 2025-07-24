У Донецькій області розширили зону евакуації дітей: перелік населених пунктів

Під евакуацію потраплять понад 900 дітей, уточнили в Донецькій ОВА

Евакуація (Ілюстративне фото: ДСНС)

У Донецькій області 24 липня вчергове розширили зону примусової евакуації дітей, у перелік потрапило місто Добропілля. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій.

Евакуацію дітей проведуть у Покровському районі:

→ з міста Добропілля;

→ сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади;

→ сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади Покровського району.

Філашкін наголосив: загалом у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебувають 928 дітей.

Він дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОВА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.

Мапа: DeepState

2 травня 2025 року у селах Шахове та Торецьке Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей.

13 травня у Донецькій області оголосили примусову евакуацію з громад, наближених до лінії фронту.