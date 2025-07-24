У Донецькій області розширили зону евакуації дітей: перелік населених пунктів
У Донецькій області 24 липня вчергове розширили зону примусової евакуації дітей, у перелік потрапило місто Добропілля. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій.
Евакуацію дітей проведуть у Покровському районі:
→ з міста Добропілля;
→ сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади;
→ сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади Покровського району.
Філашкін наголосив: загалом у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебувають 928 дітей.
Він дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОВА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.
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