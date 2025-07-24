В Донецкой области расширили зону эвакуации детей: перечень населенных пунктов

Под эвакуацию попадут более 900 детей, уточнили в Донецкой ОВА

Эвакуация (Иллюстративное фото: ГСЧС)

В Донецкой области 24 июля в очередной раз расширили зону принудительной эвакуации детей, в перечень попал город Доброполье. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Эвакуацию детей проведут в Покровском районе:

→ из города Доброполье;

→ сел Анновка, Новый Донбасс и Рубежное Добропольской громады;

→ сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка и Ракша Криворожской громады Покровского района.

Филашкин отметил, что всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находится 928 детей.

Он дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОВА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать надлежащую эвакуацию семей, в которых находятся эти дети и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины.

Карта: DeepState

2 мая 2025 года в селах Шахово и Торецкое Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей.

13 мая в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию из громад, приближенных к линии фронта.