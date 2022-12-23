Из Украины пытались незаконно вывезти вертолет: фото

Вчера на Закарпатье, в пункте пропуска "Тиса", пограничники совместно с таможенниками не допустили незаконное перемещение из Украины в Венгрию вертолета КА-26. Его перевозили на грузовом автомобиле украинской регистрации. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Во время проверки вертолета у правоохранителей возникли подозрения о возможном незаконном перемещении транспортного средства. Поэтому грузовик, на котором его перевозили, вывели из общего потока для проведения углубленного досмотра.

В ходе проверки пограничный наряд совместно с сотрудником ГПСУ обнаружили, что документы, по которым перевозили вертолет, содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии эти разногласия подтвердил судебный эксперт, которому направили соответствующий запрос, сообщили в ГПСУ.

По результатам осмотра и в результате обнаружения документов, содержащих ложные сведения, вертолет изъяли сотрудники таможни. Его оценили в более чем 924 000 грн.

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Вадим Ребрина

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