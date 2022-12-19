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Пограничники выявили священника, который боялся, что его съедят "бендеры" – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 16:52
Пограничники выявили священника, который боялся, что его съедят
Фото: ГПСУ

Пограничники заявили, выявили священнослужителя, который исповедовал антиукраинскую позицию. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Как отмечается, священник ехал в Киев на автобусе из Харькова. 

Во время проверки пассажиров автобуса пограничники обнаружили у одного из них множество номеров российских операторов, переписку пророссийского характера, пропагандистские материалы страны-агрессора.

Этим пассажиром оказался гражданин Украины, 1976 года рождения иерей Харьковской епархии, который, по его словам, ехал в Киево-Печерскую лавру.

Пограничники выявили священника, который боялся, что его съедят "бендеры" – фото

Как сообщили пограничники, в своей переписке иерей называет украинцев "бендерами", "вуйками", а Россию – "матушкой". 

Пограничники опубликовали несколько скриншотов с цитатами из его переписки:

"Слышал, что вы всей семьей выехали в матушку россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас";

"Не хочу ездить на эти собрания и не смотреть на эти озлобленные бандеровские рожи";

"Вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся";

"Вскоре "бендеры" нас всех тут съедят или сдадут, куда надо".

Пограничники выявили священника, который боялся, что его съедят "бендеры" – фото

Пограничники сообщают, что передали автора переписки представителям правоохранительных органов для принятия в отношении его правового решения.

Читайте также: "Избавиться от Гундяева". СБУ пришла в Киево-Печерскую Лавру: что это значит для УПЦ МП

Наталія Медведєва
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упц мп госпогранслужба
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