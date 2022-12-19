Пограничники выявили священника, который боялся, что его съедят "бендеры" – фото

Пограничники заявили, выявили священнослужителя, который исповедовал антиукраинскую позицию. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, священник ехал в Киев на автобусе из Харькова.

Во время проверки пассажиров автобуса пограничники обнаружили у одного из них множество номеров российских операторов, переписку пророссийского характера, пропагандистские материалы страны-агрессора.

Этим пассажиром оказался гражданин Украины, 1976 года рождения иерей Харьковской епархии, который, по его словам, ехал в Киево-Печерскую лавру.

Как сообщили пограничники, в своей переписке иерей называет украинцев "бендерами", "вуйками", а Россию – "матушкой".

Пограничники опубликовали несколько скриншотов с цитатами из его переписки:

"Слышал, что вы всей семьей выехали в матушку россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас";

"Не хочу ездить на эти собрания и не смотреть на эти озлобленные бандеровские рожи";

"Вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся";

"Вскоре "бендеры" нас всех тут съедят или сдадут, куда надо".

Пограничники сообщают, что передали автора переписки представителям правоохранительных органов для принятия в отношении его правового решения.

1 декабря 2022 года президент Зеленский сообщил в обращении, что правительство получило поручение внести в Раду законопроект "О невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в РФ".

2 декабря он ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против ряда функционеров УПЦ МП.

11 декабря еще семь иерархов УПЦ МП попали под санкции.

Комитет гумполитики Рады рекомендовал поддержать законопроект об обеспечении укрепления нацбезопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций.

Читайте также: "Избавиться от Гундяева". СБУ пришла в Киево-Печерскую Лавру: что это значит для УПЦ МП

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.