Пограничники выявили священника, который боялся, что его съедят "бендеры" – фото
Пограничники заявили, выявили священнослужителя, который исповедовал антиукраинскую позицию. Об этом сообщает Госпогранслужба.
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Как отмечается, священник ехал в Киев на автобусе из Харькова.
Во время проверки пассажиров автобуса пограничники обнаружили у одного из них множество номеров российских операторов, переписку пророссийского характера, пропагандистские материалы страны-агрессора.
Этим пассажиром оказался гражданин Украины, 1976 года рождения иерей Харьковской епархии, который, по его словам, ехал в Киево-Печерскую лавру.
Как сообщили пограничники, в своей переписке иерей называет украинцев "бендерами", "вуйками", а Россию – "матушкой".
Пограничники опубликовали несколько скриншотов с цитатами из его переписки:
"Слышал, что вы всей семьей выехали в матушку россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас";
"Не хочу ездить на эти собрания и не смотреть на эти озлобленные бандеровские рожи";
"Вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся";
"Вскоре "бендеры" нас всех тут съедят или сдадут, куда надо".
Пограничники сообщают, что передали автора переписки представителям правоохранительных органов для принятия в отношении его правового решения.
- 1 декабря 2022 года президент Зеленский сообщил в обращении, что правительство получило поручение внести в Раду законопроект "О невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в РФ".
- 2 декабря он ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против ряда функционеров УПЦ МП.
- 11 декабря еще семь иерархов УПЦ МП попали под санкции.
- Комитет гумполитики Рады рекомендовал поддержать законопроект об обеспечении укрепления нацбезопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций.
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