Из-за больших потерь оккупанты обустраивают госпитали в школах – Генштаб

Из-за больших потерь российские оккупанты превратили в госпиталь общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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В помещении школьной столовой россияне разместили операционную, а в учебных классах обустроили палаты для раненых.

В то же время этот военный госпиталь используется в качестве логистического хаба по перераспределению раненых и погибших российских военнослужащих.

Тяжелораненых солдат и сержантов транспортируют в медицинские учреждения Донецка, Мариуполя и Бердянска автомобильным транспортом. Транспортировку раненых офицеров осуществляют в российскую федерацию воздушным путем.

Российские оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 39 боевых столкновений.

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 630 российских оккупантов.

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