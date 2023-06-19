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Из-за больших потерь оккупанты обустраивают госпитали в школах – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 20:01
Из-за больших потерь оккупанты обустраивают госпитали в школах – Генштаб - Фото
Уничтоженные в Украине российские оккупанты (скриншот)

Из-за больших потерь российские оккупанты превратили в госпиталь общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

В помещении школьной столовой россияне разместили операционную, а в учебных классах обустроили палаты для раненых.

В то же время этот военный госпиталь используется в качестве логистического хаба по перераспределению раненых и погибших российских военнослужащих.

Тяжелораненых солдат и сержантов транспортируют в медицинские учреждения Донецка, Мариуполя и Бердянска автомобильным транспортом. Транспортировку раненых офицеров осуществляют в российскую федерацию воздушным путем.

  • Российские оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 39 боевых столкновений.
  • За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 630 российских оккупантов.
Вадим Ребрина
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