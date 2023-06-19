Из-за больших потерь оккупанты обустраивают госпитали в школах – Генштаб
19.06.2023, 20:01
Уничтоженные в Украине российские оккупанты (скриншот)
Из-за больших потерь российские оккупанты превратили в госпиталь общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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В помещении школьной столовой россияне разместили операционную, а в учебных классах обустроили палаты для раненых.
В то же время этот военный госпиталь используется в качестве логистического хаба по перераспределению раненых и погибших российских военнослужащих.
Тяжелораненых солдат и сержантов транспортируют в медицинские учреждения Донецка, Мариуполя и Бердянска автомобильным транспортом. Транспортировку раненых офицеров осуществляют в российскую федерацию воздушным путем.
- Российские оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 39 боевых столкновений.
- За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 630 российских оккупантов.
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