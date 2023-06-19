Потери России. Уничтожено 630 оккупантов, 18 артсистем и вертолет

Вооруженные Силы Украины уничтожили 630 российских оккупантов, сожгли 18 артиллерийских систем и вертолет за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что враг наступает в районах Бахмута, Угледара, Донецка, Кременной и Сватово, за сутки было 24 боевых столкновения.

Общие потери армии РФ во время большой войны составили:

— личного состава — 220 450 (+630),

— танков — 3989 (+5),

— боевых бронированных машин — 7735 (+6),

— артиллерийских систем — 3865 (+18),

— РСЗО — 610,

— средств ПВО — 370 (+3),

— самолетов — 314,

— вертолетов — 305 (+1),

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3383 (+12),

— крылатых ракет — 1211

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6613 (+42),

— специальной техники — 526 (+4).

Сейчас украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись до двух километров на каждом.

Генерал Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.

Сырский побывал на позициях Сил обороны на Бахмутском направлении, встретился с воинами и командирами: смотрите видео.

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